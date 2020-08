Polícia encontra R$ 4,8 mil, arma e drogas enterrados em terreno no Pau da Lima

Já imaginou encontrar R$ 4,8 mil enterrados no chão. Parece até cena de filme, mas é real. Equipes da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE/Salvador) do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) encontraram drogas, arma e dinheiro enterrados, na manhã desta sexta-feira (28), no esconderijo de uma facção envolvida com tráfico, homicídios e roubos, no bairro de Pau da Lima.

Apolícia chegou até o local após informações enviadas ao Disque Denúncia (3235-0000) da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e ações de inteligência levaram os investigadores da DTE/Salvador até a Travessa Railda, às margens da Avenida Gal Costa. Com mandados de busca e apreensão, os policiais civis realizaram varreduras no local.

Em um terreno, a existência de terra mexida chamou a atenção das equipes. Após escavações foram encontrados enterrados, dentro de tubos, R$ 4,8 mil, um revólver calibre 38, munições, 612 pinos de cocaína e 73 porções de maconha. Um suspeito foi conduzido à delegacia.

"Agradecemos a confiança da população, que segue denunciando a presença de traficantes. Aprofundamos as informações, através de ações de inteligência e seguiremos procurando os integrantes da facção que escondiam estes materiais ilícitos", destacou o delegado André Silva Garcia da Coordenação de Narcóticos do Draco.