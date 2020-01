Polícia faz operação contra traficante que manda matar de dentro da Lemos Brito

Aparelhos celulares, acessórios e maconha foram apreendidos nesta segunda-feira (6) na Penitenciária Lemos Brito, em Mata Escura, durante operação conjunta realizada pelas secretarias da Segurança Pública (SSP) e de Administração Penitenciária (Seap).

A ação, batizada de 'Jail Voice' (Voz da cadeia, em tradução livre), aconteceu em uma cela do Módulo I, galeria B, ocupada por um traficante que, de acordo com a investigação realizada pelas pastas, ordenava homicídios de dentro da unidade.

Foram encontrados três celulares de diferentes marcas, quatro carregadores, três fones de ouvido, uma bateria para celular, uma faca de mesa e duas artesanais produzidas com pedaços de ferro, um pacote de maconha e várias anotações.

De acordo com o diretor adjunto do DHPP, delegado Jamal Youssef Amad, a operação cumpriu mandados de busca e apreensão.

“Nosso alvo cumpre pena por latrocínio, roubo seguido de morte, e era investigado em atividades do tráfico de drogas no bairro Fazenda Grande do Retiro e região”, detalhou Youssef.