Polícia faz perícia nas agências bancárias e veículos usados pelos criminosos em Irará

Equipes do Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizam as perícias nas agências bancárias da cidade de Irará e também nos veículos utilizados pelos assaltantes. O trabalho foi iniciado na manhã desta sexta-feira (7).

A Coordenadoria Regional de Polícia Técnica (CRPT) de Feira de Santana atendeu à solicitação do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), responsável pelo caso. Equipes do Departamento de Polícia do Interior (Depin) auxiliam nas investigações.

Os peritos da CRPT de Feira de Santana buscam digitais dos criminosos, vestígios de ferimentos, entre outros materiais. A identificação dos veículos também será realizada pelos profissionais do DPT.

Crime

Três agências bancárias da cidade de Irará foram atacadas por bandidos na madrugada desta sexta-feira (7). Unidades especializadas das polícias Militar (Cipes) e da Civil (Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado - Draco) fazem um cerco na região para prender os assaltantes.

Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), informações preliminares apontam que uma agência teve o seu cofre violado, que em outro estabelecimento um caixa conseguiu ser aberto. Na terceira agência, os criminosos não conseguiram efetuar o roubo.

Os policiais encontraram os carros que foram usados na ação incendiados. Os veículos vão passar por perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT), que buscará impressões digitais dos autores, entre outras provas.

No local, zona rural entre as cidades de Irará e Água Fria, os policiais encontraram, além dos veículos, diversos miguelitos (estruturas pontudas de ferro arremessadas por criminosos com o objetivo de furar os pneus de viaturas, evitando perseguição policial). Estojos de munição de fuzil e pistola também foram encontrados e apreendidos.

(Fotos: Divulgação/SSP-BA)

As agências ainda vão passar por perícia para identificar indícios que apontem para a autoria dos ataques. Informações sobre os criminosos podem ser repassadas através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP).

Varreduras na região

Equipes territoriais e especializadas das polícias Militar e Civil seguem com as buscas na região de Irará. Bloqueios e abordagens estão sendo realizados em áreas urbana e rural.

Informações sobre os criminosos podem ser enviadas através do telefone 181 (Disque Denúncia da SSP). O denuciante não tem o seu telefone identificado e também não precisa dizer o seu nome.