Polícia fecha duas rádios clandestinas em Teixeira de Freitas

Duas rádios clandestinas foram fechadas em Teixeira de Freitas na quinta-feira (8). Computadores e aparelhos de transmissão foram apreendidos por equipes da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

Os estabelecimentos funcionavam de maneira irregular, sem a licença da Agência Nacional de Telecomunicações.

De acordo com o titular da Delegacia Territorial (DT) daquele município, delegado Marcos Renato de Lima Ludovico, a Polícia Civil está apurando outras denúncias da mesma natureza.

“As ações de hoje não se encerrarão nessas medidas, as investigações prosseguirão, visando a identificação e responsabilização daqueles que permanecerem na atividade ilícita, com a consequente apreensão dos equipamentos e prisão em flagrante delito, se for o caso”

O procedimento será encaminhado à Polícia Federal, que seguirá com as investigações. Os responsáveis poderão responder pelo Art. 183 da Lei Geral de Telecomunicações, sobre desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações.