Polícia Federal apreende 12 kg de metadona em Juazeiro e Petrolina

Agentes da Polícia Federal (PF) no município de Juazeiro (BA), em parceria com equipes do DENARC da Polícia Civil de Pernambuco e do CPAC da Polícia Militar da Bahia, apreenderam, nesta quarta-feira (3), cerca de 12 kg do narcótico metadona, em 3 endereços diferentes nos bairros João de Deus e Antonio Casemiro, no município de Petrolina (PE).

A metadona se assemelha à morfina, e teria sido postada pelos Correios por uma pessoa ainda desconhecida, em um município do interior do Estado de São Paulo, sendo apreendida pelos policiais logo após a sua entrega.

Ao final da ação policial, cinco pessoas foram presas e conduzidas à Delegacia da Polícia Federal, em Juazeiro, para lavratura do flagrante por tráfico de drogas, dentre estes, três homens e duas mulheres, responsáveis pelo recebimento da encomenda ilícita.

A Polícia Federal prosseguirá com as investigações para identificar os responsáveis pelo envio da droga.