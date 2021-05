Polícia Federal deflagra operação contra pedofilia em Salvador

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (7) a Operação Canabrava, contra compartilhamento de conteúdo de pedofilia. A PF cumpriu um mandado de busca e apreensão em Salvador, expedido pela Justiça Federal, para identificar pessoa responsável por compartilhar o conteúdo.

Segundo a polícia, a partir das informações coletadas no cumprimento do mandado, as investigações continuam visando identificar os demais envolvidos na prática ilícita.

O crime em investigação tem previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 241-A e B.