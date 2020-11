Polícia flagra compra de votos e propaganda ilegal em cidades do interior da Bahia

Pelo menos três cidades do interior baiano tiveram flagrantes de compra de votos e propagandas irregulares neste domingo (15). Até as 11h, foram registradas infrações desse tipo em Santo Antônio de Jesus, Correntina e Tabocas do Brejo Velho.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), em Correntina, no oeste baiano, a polícia flagrou dois homens, um deles candidato a vereador, comprando votos. Os homens foram apreendidos com R$ 1,5 mil em espécie, uma agenda com nomes de possíveis eleitores e "santinhos".

Em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, um homem foi preso entregando 24 cestas básicas para moradores do Loteamento dos Prazeres, no bairro de Cajueiro. Ele transportou os donativos em um carro plotado com propaganda de um candidato a prefeito.

Já na cidade de Tabocas do Brejo Velho, a polícia apreendeu "santinhos", bandeiras, adesivos e fogos de artifício com dois adultos e dois adolescentes.

Em todos os casos, os flagrantes foram comunicados à Justiça Eleitoral, que promoverá a aplicação da lei.

Acompanhe a cobertura das eleições no CORREIO

