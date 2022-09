Polícia flagra criminosos instalando câmeras escondidas em São Cristóvão

A polícia descobriu um esquema de criminosos que instalaram câmeras de segurança de forma irregular nas vias públicas em São Cristóvão. O objetivo dos bandidos era monitorar a circulação de policiais pela localidade.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP), uma equipe da 49ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/São Cristóvão) fazia rondas na localidade de Beira Rio após uma denúncia anônima de que havia três homens armados na região, dando apoio na instalação de sete câmeras em postes. As viaturas chegaram no local e impediram a montagem.

Quando perceberam a aproximação da polícia, os criminosos atiraram e depois fugiram, abandonando os equipamentos. No local os policiais apreenderam sete câmeras e um celular que iria receber as imagens.