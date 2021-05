Polícia interrompe festa de Paredão com mil pessoas em Periperi

A Polícia Militar interrompeu neste final de semana uma festa do tipo Paredão que contava com a participação de, aproximadamente, mil pessoas, no bairro de Periperi. Em nota, a PM informou que, assim que avistaram os policiais militares, homens armados atiraram, houve revide, no entantoo os suspeitos fugiram.

De acordo com informações da 18ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Periperi), por volta das 4h45 do último sábado (29), policiais militares da unidade realizavam incursão na localidade Beira Rio de Baixo, em Nova Constituinte, quando observaram aproximadamente mil pessoas aglomerando em uma festa tipo paredão.

"No local, após realizar abordagens e busca pessoal, os participantes da festa dispersaram, não houve condução à delegacia", informa, em nota. Foram apreendidas 13 motos abandonadas no local. Os policiais pediram apoio de agentes da Transalvador, que removeu os veículos do local.