Polícia investiga festa encerrada em Trancoso

A 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Eunápolis) determinou, na tarde desta quarta-feira (30), que a Delegacia Territorial (DT) de Arraial D'Ajuda investigue a festa encerrada, na noite de ontem, em Trancoso, distrito do município baiano de Porto Seguro.

Organizadores do evento que contrariou decreto estadual, que visa o combate à pandemia do novo coronavírus, serão convocados. Equipes do 8° Batalhão da Polícia Militar, unidade responsável pelo flagrante, flagraram cerca de 700 pessoas, em uma casa de alto padrão.

"A Polícia Civil vai ouvir também os militares que encerraram o evento e apurar como ocorreram a divulgação e a venda de ingressos", declarou o titular da 23ª Coorpin, delegado Moisés Damasceno.