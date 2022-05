Polícia investiga roubo de equipamentos médicos hospitalares em Salvador

Uma ação entre as Polícias Civis da Bahia e do Rio Grande do Sul cumpriu três mandados de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira (18), em Salvador, pelos crimes de roubo e receptação de equipamentos médicos hospitalares.

Um mandado foi cumprido em uma empresa de transportes e assistência médica, na Avenida Cardeal da Silva, e os outros dois, em um condomínio residencial em Patamares e em um escritório no Rio Vermelho.

Além dos equipamentos hospitalares, foram apreendidos notebooks, tablets, pendrives e outros dispositivos eletrônicos na residência. Coordenando as ações de cumprimento de mandados, o delegado Arthur Gallas, diretor do DCCP, detalhou a ação.

"Tratam-se de equipamentos desviados de um hospital, no Rio Grande do Sul. Durante as buscas nesta empresa, foram apreendidos bombas de infusão. Estamos também em outros locais, à procura de mais materiais", informou.

As buscas são realizadas pelo Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), em apoio à Delegacia de Repressão as Ações Criminosas Organizadas (Draco) do Rio Grande do Sul.