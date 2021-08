Polícia investiga se jovem estrangulada e morta em praia do Prado foi estuprada

A jovem Erika Rodrigues Batista, de 18 anos, achada morta e sem roupas em uma praia do município, teve relações sexuais pouco antes do crime acontecer, segundo a Polícia Civil. No entanto, ainda não há informações sobre se ela foi estuprada ou não, o que segue sob investigação.

“O Departamento de Polícia Técnica constatou que houve conjunção carnal. Só não pode avaliar ainda se houve o estupro, ou, se a relação foi com consentida, com algum companheiro ou namorado”, revelou o titular da unidade, delegado Kleber Gonçalves.

As investigações, segundo o delegado, estão seguindo três hipóteses para identificar suspeitos: pessoas do círculo de amizade da vítima, alguém de fora do ambiente ou um turista. “Ainda não podemos descartar nenhuma possibilidade”, acrescenta o delegado.

O caso

O corpo da jovem moradora de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, foi encontrado sem roupas e com sinais de estrangulamento em uma praia de Prado, neste domingo (22). Erika Rodrigues teria ido até o local para acampar junto com os amigos.

Testemunhas contaram que, na noite do sábado, Erika teria saído de junto dos amigos na companhia de outra jovem. No caminho de volta ao acampamento, as duas se perderam. No dia seguinte, ela foi achada já morta.

A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas.