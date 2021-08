Polícia localiza adolescente desaparecida e prende dois por corrupção de menor

A polícia localizou uma adolescente de 15 anos que estava desaparecida e prendeu dois homens por corrupção de menor, na última sexta-feira (20), no município de Casa Nova, na região Norte do estado.

Em nota, a Polícia Civil informou que investigadores da Delegacia de Casa Nova faziam buscas pela adolescente desde a últina terça-feira (17), quando a mãe da garota registrou ocorrência do desaparecimento. A adolescente saiu de casa, no povoado de Sítio do Lago, para ir até a residência da avó, no dia 2 de agosto e não deu mais notícias.

“Localizamos a jovem usando entorpecentes com os dois homens. Além de corrupção de menores, eles também foram autuados por posse de drogas e estão à disposição da Justiça”, explicou o titular da DT/Casa Nova, delegado Arnóbio Dionísio Soares, acrescentando que a garota já retornou ao convívio familiar.