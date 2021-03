Polícia Militar destrói 66 mil pés de maconha apreendidos na Bahia

A Polícia Militar destruiu cerca de 66 mil pés de maconha apreendidos entre os dias 4 e 11 de março na região Norte da Bahia. As apreensões aconteceram nas cidades de Curaçá, Campo Formoso e Paulo Afonso.

A última apreensão aconteceu na quinta-feira (11), na cidade de Campo Formoso, com a localização de 15 mil pés, além de um motor utilizado para irrigar as plantações e duas carabinas. Cinco pessoas encontradas no local foram detidas e conduzidas para a Delegacia Territorial do município.

Segundo o comandante da unidade, major Diego Ângelo Souza, os pés tinham aproximadamente 40 cm de altura, estavam distribuídos em 2.500 covas e seriam colhidos em dois meses.

Apreensão e destruição

No município de Curaçá, nos dias 4 e 8, as equipes da 45ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) erradicaram 50 mil pés do entorpecente, encontrados naquele município.

Em Paulo Afonso, na última quarta-feira (10), mais 1.000 mudas da erva também foram localizados pelo efetivo do 20ª Batalhão da PM.