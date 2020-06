Polícia Militar reforça policiamento em Santa Cruz

A Polícia Militar da Bahia informou que manterá o policiamento reforçado no bairro da Santa Cruz após a operação que prendeu três criminosos na noite da segunda-feira (8). Após um confronto armado com a PM, três homens, em fuga, invadiram uma casa, onde estava uma mãe e seus dois filhos, de sete e dois anos. Os três ficaram reféns dos criminosos durante pouco mais de três horas, sendo liberados às 20h da segunda.

Durante a manhã desta terça-feira, alguns áudios circularam nas redes sociais indicando que haveria uma manifestação de moradores da Santa Cruz contra a ação da Rondesp, que deixou um dos homens baleado. A PM reforçou que não houve nenhuma movimentação e que manteve o policiamento.

A polícia encontrou 72 mil reais em espécie, três pistolas calibre 40, um revólver calibre 38, carregadores, munições, 59 pinos de cocaína, 102 porções de maconha e cadernos com anotações de atividades ilícitas com a quadrilha. De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o O Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) investigará a origem do dinheiro.