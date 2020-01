Polícia monitora fiéis no Bonfim com câmera térmica e sistema de reconhecimento facial

106 câmeras de segurança foram instaladas pela Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) para monitorar os fiéis na Lavagem do Bonfim que acontece nesta quinta-feira (16). Baianos e turistas que cumprem o percurso da igreja da Conceição da Praia até a Basílica do Bonfim serão acompanhados por equipes da Superintendência de Gestão Tecnológica Organizacional (SGTO). No trajeto, 106 câmeras foram posicionadas em pontos sensíveis.

"Vamos novamente usar a tecnologia ao nosso favor. Além do Reconhecimento Facial, destaque da Bahia no Brasil, usaremos câmeras térmicas. O equipamento vai nos permitir melhor visibilidade durante a noite", explicou o superintendente da SGTO, coronel Marcos Oliveira destacando que estão em uso o sistema de reconhecimento facial e câmeras térmicas.

Helicóptero e drones também estão sendo utilizados pelo Grupamento Aéreo (Graer) da Polícia Militar nas ações preventivas e ostensivas, na Lavagem do Bonfim. Aglomerações, entradas e saídas no trajeto e movimentações de embarcações são algumas das atribuições dos militares.



"Estamos com estas equipes empregadas e outras de sobreaviso na nossa base, no Aeroporto Internacional de Salvador. Existindo necessidade, enviamos outras aeronaves", contou o comandante do Graer, coronel Renato Lima.



O oficial acrescentou ainda sobre a ampliação do uso de drones nas festas populares. "Obviamente que eles não substituem a capacidade de um helicóptero, porém, se apresenta como alternativa eficiente e com grande viabilidade", completou.