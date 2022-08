Polícia pede prisão preventiva de PM que atirou na cabeça de Leandro Lo

A Secretaria de Segurança Púbica de São Paulo (SSP) informou que pediu a prisão preventiva do policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, acusado de ser o autor do disparo contra o lutador Leandro Lo, de 33 anos. Lo foi baleado na cabeça durante uma festa no Clube Sírio, em São Paulo, na madrugada deste domingo (7). O advogado do lutador, Ivã Siqueira Junior, disse ao G1 e ao Uol que Lo já teve a morte cerebral confirmada.

O advogado Ivã Siqueira diz que Lo brigou com o suspeito e o imobilizou, como tentativa de acalmá-lo. Depois de conseguir se afastar, o homem sacou a arma e atirou na cabeça do lutador. Depois, ele teria chutado a vítima caída no chão e fugido. "As testemunhas relatam que ele chacoalhou a garrafa, fez algumas insinuações. Foi quando Leandro o imobilizou e o deixou no chão, pegando a garrafa de volta", contou Ivã ao Uol.

Um amigo do lutador afirmou que o atirador chegou sozinho provocando Lo e os amigos. “Ele chegou, pegou uma garrafa de bebida da nossa mesa. O Lo apenas o imobilizou para acalmar. Ele deu quatro ou cinco passos e atirou”, disse ele, que não quis se identificar, ao G1.

Lo foi levado ao Hospital Municipal Saboya, onde está internado. A Secretaria de Saúde não confirmou o estado de saúde dele, nem se o protocolo para confirmar a morte cerebral foi aberto.

A Polícia Militar disse lamentar o ocorrido e afirmou que já abriu um inquérito administrativo para investigar o ocorrido.

Leandro Lo foi campeão mundial de jiu-jítsu por oito vezes. A última conquista, na categoria meio-pesado, foi em 2022, a primeira em 2012, na categoria peso-leve.