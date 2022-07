Polícia prende acusados de homicídios e roubos em Mata de São João

A polícia prendeu dois criminosos acusados de homicídios, roubos e outros crimes nesta sexta-feira (29), em Mata de São João. De acordo com a Polícia Civil, uma das prisões foi feita através de um mandado de busca e apreensão, enquanto outro homem foi preso em flagrante.

Os homens são acusados de envolvimento em homicídios, tráfico de drogas, furtos, roubos, porte ilegal de arma de fogo e corrupção de menores. Com o criminoso preso em flagrante foi apreendida uma pistola, munições e carregadores.

A Operação Alto do Paraíso envolveu cinco unidades do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom): Delegacia Territorial (DT) de Mata de São João, 20ª DT/Candeias, da 22ª DT/Simões Filho, da 25ª DT/Dias Dávila, 26ª DT/Vila de Abrantes e da sede do Depom.

De acordo com o coordenador do Depom/RMS, delegado Guilherme Machado, mais de 30 policiais participaram da ação. “O objetivo é fechar o cerco contra criminosos que ameaçam a tranquilidade dos municípios da Região Metropolitana, a exemplo destes presos nesta operação, cujas fichas criminais são extensas e também são considerados de alta periculosidade”, comentou.