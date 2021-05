Polícia prende homem apontado como maior assaltante de bancos da Bahia

O Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil da Bahia prendeu, neste sábado (22), um homem apontado pela Secretaria de Segurança Pública como maior assaltante de banco da Bahia.



A prisão aconteceu em Osasco, na grande São Paulo. A SSP não revelou a identidade do homem.



“Foram cumpridos dois mandados de prisão contra o acusado, no momento da prisão ele apresentou documento falso, sendo autuado em flagrante também por uso de documento falso”, disse o diretor do Draco, delegado José Bezerra Alves Júnior.



De acordo com o delegado, o acusado é o suspeito de praticar todos os ataques a banco ocorridos no interior da Bahia neste ano, exceto o assalto na cidade de Abaré. De acordo com a SSP, o homem estava preso, mas deixou a prisão no final do ano passado em uma saída temporária.



“Ele foi beneficiado pela saída temporária de Natal e não voltou mais para a cadeia. Ele já acumula passagens por roubo a banco em diversos estados e a fuga dele da cadeia contribuiu para o aumento dos ataques nos primeiros meses do ano na Bahia”, disse o delegado.



Além de agentes do Draco, a operação para prisão do homem contou com policiais da 22ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/ Guanambi), da Superintendência de Inteligência da Secretária da Segurança Pública (SSP), e a colaboração de unidades da Polícia Civil de São Paulo.