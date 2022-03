Polícia prende homem que matou e roubou mulher dentro de casa na Baixa de Quintas

Um homem de 31 anos foi preso, nesta quarta-feira (9), pelo latrocínio de Joelma Bispo dos Santos, de 41. Ela foi morta a facadas na casa onde vivia, na Rua Desembargador Júlio de Brito, na Baixa de Quintas, no dia 28 de fevereiro. A captura foi resultado das investigações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), iniciadas poucas horas após o crime. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na residência do suspeito.

O corpo de Joelma foi encontrado dentro de sua casa, sem roupa, com perfurações causadas por golpes de arma branca. Apesar de vizinhos terem inicialmente apontado a filha dela como principal suspeita, a Polícia Civil coletou informações com testemunhas e obteve imagens de câmeras de segurança da região, que flagraram dois homens em uma moto carregando uma televisão da vítima.

Na hora do crime, a filha de Joelma estava no trabalho, conforme apurado pelo Setor de Investigação da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS). A informação foi confirmada pela patroa dela e pela coleta de áudios enviados pela vítima a amigas antes da morte. A DH identificou que, pelos horários em que Joelma mandou as mensagens via WhatsApp – e, portanto, estava viva –, sua filha já estava trabalhando.

As equipes da DH/BTS conseguiram identificar os dois homens que estavam na moto, localizando-os em seguida. Um deles assumiu ter sido o executor do crime. Ele confessou que surpreendeu Joelma quando ela abriu a porta e a vítima entrou em luta corporal com ele – momento em que a esfaqueou. O homem tem passagens por crimes contra o patrimônio. No ano passado, chegou a ser preso em flagrante por policiais da 2ª Delegacia Territorial (DT/Liberdade) por roubo qualificado.