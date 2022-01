Polícia prende jovem de 20 anos por tráfico de drogas na Federação

Um jovem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro da Federação. Ele foi encontrado durante buscas realizadas por policiais da sede do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), na quinta-feira (6).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os policiais receberam uma denúncia anônima através do Disque-Denúncia e, durante a apuração das informações, confirmou que o homem estava envolvido com o tráfico.

A captura do criminoso aconteceu na 2ª Travessa Padre Domingos de Brito. Segundo a SSP, os policiais entraram na casa do traficante com o consentimento de uma familiar e encontraram o homem em um dos quartos. No local, a polícia encontrou dez pinos de cocaína, 25 de maconha, 29 pedras de crack, uma balança de precisão, 32 munições de calibres diversos, três celulares e R$ 555 em dinheiro.

O suspeito admitiu que vendia entorpecentes e disse que a arma que usava estava com um comparsa. Em seguida, o traficante levou a polícia até o guarda-roupa onde armazenava as drogas. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde foi autuado por tráfico.