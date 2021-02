Polícia prende suspeito de participação em morte de jovem na Juracy; 2º suspeito é morto em confronto

Uma ação conjunta das polícias Militar e Civil da Bahia localizou, nesta terça (16), dois homens suspeitos de participarem da tentativa de assalto, que resultou na morte da jovem Fernanda Secundes de Oliveira, 18 anos, na madrugada desta segunda-feira (15). O caso aconteceu na Avenida Juracy Magalhães, por volta das 3h40.



A dupla foi encontrada no Complexo do Nordeste de Amaralina, na manhã desta terça. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, um dos suspeitos, de 20 anos, foi preso. Enquanto o outro acusado atirou contra uma das equipes da polícia, que revidou e baleou o indivíduo. Ele foi socorrido para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos.



De acordo com a SSP, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições e um caderno com anotações de venda de entorpecentes. Ainda segundo o órgão, a identificação dos acusados ocorreu através de imagens de câmeras, depoimentos de testemunhas e ações de inteligência da secretaria.



A operação contou com equipes do COPPM, do DHPP, da Rondesp Atlântico e do Draco.