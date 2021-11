Polícia prende suspeito de participar de morte de policial em São Gonçalo dos Campos

O segundo suspeito de participar do assalto que terminou na morte do policial Eliel Santana dos Santos, 58 anos, foi preso pela polícia nesse domingo (31), em Feira de Santana. Ele foi localizado no bairro Feira IX.

O policial foi atingido por disparos de arma de fogo durante um assalto, um dos envolvidos no roubo no momento da ação também foi atingido na troca de tiros e não resistiu. “O investigado já responde a processo por porte ilegal de arma de fogo e foi autuado em flagrante por latrocínio”, relatou o coordenador da 1ª Coorpin, delegado Roberto Leal.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de São Gonçalo dos Campos onde segue preso à disposição da Justiça.

Eliel era lotado na 1ª Delegacia de Feira de Santana. Dois homens abordaram Eliel na tentativa de assalto por volta das 19h na zona rural da cidade. Segundo a Polícia Militar, eles queriam roubar a moto do policial.

Participaram da prisão do suspeito, policiais da 1ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coopin), Delegacia de Homicídios (DH) e Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira (DRFR).