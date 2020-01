Polícia prende suspeito de roubar carro e trocar tiros na Vasco da Gama

Foto: Marina Silva/CORREIO

Foi preso o segundo homem envolvido no roubo de carro na Avenida Vasco da Gama, na noite desta quinta-feira (23). O homem, que não teve seu nome divulgado, era um dos ocupantes do veículo que, durante uma fuga, trocou tiros com a polícia e se chocou contra outros dois carros, deixando quatro pessoas feridas.

Os dois ocupantes do carro roubado fugiram. Ele conseguiu fugir para um supermercado da região, roubou o carro de uma cliente e escapou, mas foi encontrado horas depois. O criminoso foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para onde vão suspeitos envolvidos em uma ação policial.

O outro, identificado como Emerson Gomes, 20 anos, fugiu e se escondeu em uma casa da região. Ele foi localizado por policiais, baleado dentro do imóvel e levado para o Hospital Geral do Estado (HGE), onde já chegou morto. O caso será investigado pela Corregedoria da Polícia Militar, já que ele morreu em decorrência de uma ação policial.

De acordo com informações do posto policial da unidade de saúde, policiais apreenderam com ele um revólver calibre 38, com quatro munições, sendo duas intactas e duas disparadas, além de um aparelho de celular.

Crime

A situação começou depois que dois assaltantes roubaram um veículo EcoSport na localidade de Daniel Lisboa, em Brotas, e seguiram em fuga da PM no sentido Vasco da Gama. Durante a perseguição, na altura da Ladeira do Acupe, eles trocaram de carro e roubaram um Lifan preto de um homem que trabalha no HGE e abandonaram o EcoSport na ladeira.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), na ação em que os criminosos trocaram tiros com a polícia e causaram colisões entre veículos, cinco pessoas ficaram feridas no total.

Um homem recusou atendimento médico no local e foi por meios próprios para algum hospital da cidade. Uma mulher de 57 anos foi atendida no local por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e diagnostica com traumatismo craniano e foi encaminhada para o HGE.

Outra vítima, José Conceição Pinto, de 60, foi vítima de bala perdida no local, sendo atingido no abdômen e também encaminhado para o HGE, onde segue internado.

Outras duas vítimas que não tiveram as identidades reveladas foram encaminhadas pelo Samu para o Hospital Jorge Valente: uma mulher de 61 anos apresentou sintomas de dores no membro inferior direito e um homem de 66 anos com dores no tórax.

Não há informações sobre o estado de saúde destes pacientes.