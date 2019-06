Polícia prende suspeitos de integrar quadrilha de venda de drogas sintéticas em Salvador 

Três homens suspeitos de integrar uma quadrilha responsável pela venda de drogas sintéticas, em Salvador foram presos na noite de sexta-feira (14) no bairro de Stella Maris.

Equipes da Coordenação de Narcóticos do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) da Polícia Civil prenderam Caio Silva Barbosa dos Santos, Vinícius Neves Gikoski e Carlos Manoel de Souza Brito Ribeiro com ecstasy e MDMA.

Foto: Divulgação

"Na casa usada pelo trio foram encontrados comprimidos das drogas sintéticas ecstasy e MDMA, além de pés de maconha, haxixe, porções de cocaína, quatro balanças digitais, embalagens plásticas, entre outros materiais para manipulação de entorpecentes", afirmou a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA).

Um veículo modelo Celta, pertencente a mãe de Caio, também foi apreendido para averiguação. O caso foi registrado no Draco, na Pituba. "Estamos ampliando o trabalho de inteligência, neste período de Copa América, pois receberemos turistas e o consumo de drogas deve aumentar, assim como acontece no Carnaval", contou o diretor do Draco, delegado Marcelo Sansão.