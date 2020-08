Polícia prende traficante de Vitória da Conquista que recebia drogas pelo Sedex

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso em flagrante, recebendo pacotes de maconha pelo Sedex, no final da tarde de terça-feira (11). A polícia apreendeu pacotes com 5 kg de maconha com o suspeito. Morador do bairro Vila Serrana, ele confessou que recebia, há pelo menos cinco meses, os entorpecentes, enviados da cidade de Curitiba, capital do Paraná. Após depoimentos, o traficante foi encaminhado para o sistema prisional.

A prisão foi efetuada por policiais da Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE) de Vitória da Conquista. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) informou que investigadores da DTE, com apoio dos Correios, receberam a denúncia e passaram a monitorar a quadrilha. "A criminalidade muda sua forma de agir, mas a polícia está sempre atenta. Sabemos que outros criminosos também recebiam esses materiais e estamos agora trabalhando para identificá-los", explicou o titular da DTE/Vitória da Conquista, delegado Neuberto Costa Souza.