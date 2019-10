Polícia procura suspeito de matar namorada de PM em pastelaria na Federação

Equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP) realizam buscas para localizar Luís Henrique Lima Silva, 24 anos, que é suspeito de envolvimento no assalt queo terminou com Fabiana Alves Nascimento do Carmo, 40 anos, morta com um tiro na cabeça na última quinta-feira (10), no bairro da Federação. A situação ocorreu próximo a uma pastelaria na Rua Sérgio de Carvalho, na região do Parque São Brás, por volta das 19h.

De acordo com informações preliminares, após levar o tiro, a vítima ficou caída no solo e acabou sendo socorrida pelo companheiro, que é policial militar, para o Hospital Geral do Estado (HGE). No entanto, ela chegou à unidade de saúde às 20h20, já sem vida. Durante a fuga, os suspeitos deixaram cair no local um revólver calibre 38. Homens da 41ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Garcia e Federação) foram encaminhados para atender a ocorrência.

Suspeito já está com mandado de prisão preventiva, segundo delegada

(Foto: Divulgação/SSP)

A diretora do DCCP, delegada Maria Selma Lima, explica que o criminoso está com um mandado de prisão preventiva em aberto. “Solicitamos a prisão dele, assim que conseguimos identificá-lo”, comentou a diretora.

De acordo com as investigações, Luís Henrique é o autor do disparo, que vitimou Fabiana Nascimento Alves do Carmo, durante a ação criminosa. “Quem tiver informações sobre o latrocida, pode ligar para o Disque Denúncia , no telefone (71) 3235-0000 ou 181 para o interior do estado”, completou a delegada Maria Selma. As denúncias podem ser feitas de forma anônima.