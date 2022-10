Polícia recupera veículo roubado em Simões Filho; motorista foi preso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na terça-feira (11), um veículo roubado que circulava com os elementos identificadores adulterados. O fato ocorreu durante fiscalização no quilômetro 599 da BR 324, no município de Simões Filho.

Por volta das 12 horas, a equipe realizava fiscalização com foco no combate a fraudes veiculares quando abordou um CHEVROLET/CLASSIC de cor branca. Durante os procedimentos de fiscalização, foi constatado que o veículo estava com os elementos identificadores adulterados e o veículo original possuía restrição por roubo.

A ação ocorreu durante a Operação de Aperfeiçoamento e Incremento de Competências, que busca reforçar a fiscalização e ambientar os policiais em estado probatório.

O condutor e veículo foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Simões Filho. Inicialmente, ele responderá por receptação.