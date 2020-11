Polícia resgata aves silvestres presas em uma casa de Paulo Afonso

A Bahia foi palco de mais uma apreensão de animais vítima de maus-tratos. Desta vez, três passaros silvestres foram encontrados presos em gaiolas, bo quintal de uma residência que fica na beira da estrada.

O caso ocorreu no município de Paulo Afonso, no norte da Bahia. Na manhã de domingo (1), os agentes da Polícia Rodoviária Federal faziam uma fiscalização de rotina quando viram as aves da espécie azulão e trinca-ferro. Os animais eram mantidos presos sem autorização de órgãos ambientais.

Os animais foram resgatados e o proprietário assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), garantido que comparecerá ao Juizado Especial Criminal. Ele responderá por crime contra o meio ambiente, conforme previsto na Lei 9.605/98.

Os animais foram encaminhados ao órgão ambiental estadual.