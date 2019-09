Policiais baianos receberão R$ 40 milhões por redução de mortes no estado

Os policiais militares, civis e técnicos da Bahia vão receber uma remuneração pela redução de pelo menos 6% em Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) em todo estado, no primeiro semestre de 2019, em relação ao mesmo período no ano passado.

Ao todo, serão divididos R$ 40 milhões entre 25.349 mil servidores, o que renderá remuneração aproximada de R$ 1.580 por pessoa. São 19.590 militares, 4.355 civis, 841 técnicos e 563 policiais que atuam em superintendências da Secretaria de Segurança Pública (SSP).

O Prêmio por Desempenho Policial (PDP) foi criado em 2013 e já pagou R$ 172 milhões a 132,5 mil servidores. A iniciativa é desenvolvida pela SSP e tem como objetivo incentivar e reconhecer os esforços no combate à criminalidade.

“Buscamos sempre valorizar o nosso servidor com novos equipamentos, ampliação das equipes através de concursos, modernização do trabalho com incremento de novas tecnologias, entre outras medidas. O PDP é mais uma ferramenta que reconhece o esforço de todos”, comentou o secretário da Segurança Pública, Maurício Teles Barbosa.