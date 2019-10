Policiais civis realizam ação especial em homenagem ao Dia da Criança

A Polícia Civil da Bahia, através da Coordenação de Operações Especiais (COE), realizou mais uma ação de humanização e aproximação da sociedade. Em alusão ao Dia das Crianças, a Coe realizou a operação “Doce de Leite”, que distribuiu mais de 10 quilos de guloseimas, em diversos pontos da capital baiana.

Nas sinaleiras e praças, as crianças receberam dos investigadores da unidade especializada, balas, pirulitos, bombons, pipocas e lanches. O delegado-geral, Bernardino Brito Filho destacou a relação com a comunidade, como maior benefício da ação. “Neste dia tão especial, temos o futuro da cidadania baiana, como foco desse processo de humanização, que realizamos diariamente”, destacou.

Durante a ação, além de aproveitar o festival de doces, pais e filhos tiraram fotos com os policiais da COE. Para o coordenador da unidade especializada, delegado Hélio Jorge, a confiança da sociedade é uma das principais contribuições para a construção da paz. “Ações como esta, aproximam a Polícia Civil da sociedade. Cuidar de crianças é semear cidadania e diminuir perspectivas de violência”, afirma.

Outras unidades da Polícia Civil realizaram ações semelhantes, com entregas de brinquedos e doces para crianças, em diversos municípios do interior da Bahia.