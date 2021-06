Policiais são baleados em Goiás durante busca por 'serial killer do DF'

Dois policiais militares foram baleados, nesta terça-feira (15), e estão foram atendidos em hospitais goianos durante buscas por Lázaro Barbosa de Sousa, assassino de 32 anos que está fugindo de uma força-tarefa de mais de 200 policiais há seis dias entre o Distrito Federal e o estado de Goiás.

Lazáro, que é natural da cidade baiana de Barra do Mendes, é suspeito de matar uma família em Ceilândia (DF). De acordo com Corpo de Bombeiros, os militares foram atingidos com tiros de raspão.

Segundo informações do G1, o primeiro policial foi ferido pela manhã. De acordo com o capitão dos bombeiros Maurílio Correia Cesar, o agente foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia.

O segundo policial foi baleado por volta das 15h. Os bombeiros informaram que ele é um sargento da Polícia Militar e que foi atingido com um tiro de raspão no rosto. A corporação disse ainda que o tenente foi encaminhado consciente e de helicóptero para um hospital de Anápolis, a 55 km da capital Goiânia.

A polícia não informou se houve troca de tiros com o suspeito nem as circunstâncias em que os militares foram baleados. Os nomes dos policiais também não foram divulgados.

Lázaro está fugindo de uma força-tarefa de mais de 200 policiais há seis dias pela região goiana que fica no Entorno do DF. Durante a fuga, de acordo com a PM, ele invadiu chácaras, atirou em quatro pessoas, das quais duas estão em estado grave, furtou um carro e o abandonou na BR-070.

Imagens de uma câmera de vigilância, divulgadas nesta terça-feira, mostram o suspeito se escondendo da polícia em um galpão de uma chácara em Cocalzinho de Goiás. Testemunhas relatam que ele dormiu no local e não ameaçou ninguém.

Homicídios

Os homicídios, que motivaram o apelido de 'serial killer do DF', foram contra a família na quarta-feira (9). Ele é suspeito de assaltar a fazenda e matar a tiros e a facadas os integrantes da família.

As vítimas foram o empresário Cláudio Vidal, 48 anos; Cleonice Marques de Andrade, 43, mulher do empresário, que foi sequestrada e morta; além de Gustavo Vidal, 21, e Carlos Eduardo Vidal, 15, filhos do casal. O corpo da mulher foi achado no sábado (12) na mata próxima à casa.

De acordo com a PM, ele invadiu chácaras, atirou em quatro pessoas, das quais duas estão em estado grave, furtou um carro e o abandonou na BR-070. Também estão sendo feitas buscas pelo assassino fugitivo na Bahia, onde ele já responde pelo assassinato de dois homens durante a perseguição de uma adolescente.