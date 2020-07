Um policial lotado na 1ª Delegacia (Barris) foi baleado durante um assalto ao sair de um supermercado na Boca do Rio, em Salvador, nessa segunda-feira (27). Com ferimentos leves, a vítima foi atendida no Hospital Roberto Santos e já recebeu alta, segundo a corporação.

De acordo com as informações iniciais disponibilizadas pela Polícia Civil, os criminosos levaram a arma e o celular do policial. O carro de outra vítima também foi roubado. O caso é investigado pela 9ª Delegacia (Boca do Rio).