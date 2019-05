Policial civil é morto em tentativa de assalto a ônibus na BR-324

O policial civil Pedro Rodrigues do Carmo Filho foi morto a tiros ao interromper um assalto a ônibus no início da tarde deste sábado (4), às margens da rodovia BR-324, no bairro de Águas Claras, em Salvador. Informações premiliminares da Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA) apontam que o policial reagiu ao roubo.

De acordo com o delegado Nilton Borba, titular da 4ª Delegacia (São Caetano), ainda não se sabe se o policial estava dentro do ônibus abordado pelos assaltantes, sentido Salvador. Ele afirmou, entretanto, que o investigador interrompeu o assalto, rendeu um dos assaltantes, baleou um segundo e foi atingido nas costas.

Ele chegou a pedir reforço pelo celular, logo após imobilizra um dos assaltantes, mas acabou baleado. A polícia investiga a existência de um terceiro suspeito, que não foi encontrado.

Pedro foi socorrido por guarnições da Operação Gêmeos, da Polícia Militar, que patrulhavam a região e conseguiram chegar rapidamente ao local. Levado ao Hospital do Subúrbio, o investigador não resistiu. Os policiais militares também conseguiram localizar um dos suspeitos, o que foi baleado pelo investigador. O homem, que não teve o nome revelado, foi socorrido para o Hospital do Subúrbio, mas também morreu.

Pedro já havia trabalhado na 5ª Delegacia (Periperi) e na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, na Baixa do Fiscal. Atualmente, era investigador na 29ª Delegacia (Plataforma), no Subúrbio Ferroviário. Ele tinha mais de 30 anos de profissão e estava perto de se aposentar.

A Força-Tarefa da SSP-BA que investiga mortes de policiais apura o caso. Ainda segundo a pasta, policiais civis e militares de outras unidades de Salvador fazem buscas para identificar e prender os outros envolvidos.