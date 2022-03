Policial de Minas Gerais é preso na Bahia com fuzil e granada roubados; vídeo

Um policial militar de Minas Gerais foi preso na noite deste sábado (19) em Porto Seguro, no extremo-sul da Bahia. A ação, que fez parte de uma operação conjunta entre a Polícia Militar da Bahia e do estado mineiro, foi para capturar o policial que fugiu depois de roubar armamento pesado e munições de um batalhão de MG.

O policial foi localizado por uma equipe do 8º BPM na Avenida 22 de Abril, em Porto Seguro. Pela manhã, a PM-MG havia pedido apoio e dado pistas do paradeiro do procurado. Com ajuda da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a PM baiana descobriu que o veículo em que o PM estava, um Virtus prata, seguia a caminho de Porto de Seguro.

Um câmera de segurança na avenida flagrou o momento exato da abordagem ao militar:

Com o policial mineiro foram encontrados fuzis, metralhadoras, carabinas, espingardas, pistolas, munições de diversos calibres, granadas e coletes balísticos, além de outros apetrechos militares que pertencem à Polícia Militar de Minas Gerais (PM-MG).

Foto: Divulgação/PM-BA

O militar preso foi apresentado à equipe da PM-MG, que, segundo a PM-BA, já estavam na cidade baiana para conduzir o preso e o material apreendido até sua unidade de origem, onde serão adotadas as medidas cabíveis.