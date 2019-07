Policial é baleado em assalto a babearia no IAPI

Um policial militar foi baleado durante um assalto a uma barbearia localizada na Rua Aníbal Viana Sampaio, no bairro do IAPI. Identificado apenas como Jessé, a vítima estava de folga quando foi atingida no ombro esquerdo.

De acordo com informações preliminares da Polícia Militar, por volta das 12h, deste domingo (28) policiais militares da unidade foram acionados pelo Cicom para atender a uma ocorrência. O policial ferido foi socorrido por populares para um hospital particular. O estado de saúde dele é estável.

Durante o roubo um dos suspeitos levou uma pistola calibre 40, que estava com o policial. Policiais militares da 37ª CIPM (Liberdade), da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT), Rondesp BTS e da Operação Apolo realizam diligências na região para localizar os suspeitos.