Policial é encontrado morto dentro de porta-malas de carro em Salvador

Um policial militar não identificado foi encontrado morto dentro do porta-malas de um carro que estava no bairro de Fazenda Grande III, em Salvador. O caso aconteceu na última quarta-feira (31). As motivações e circunstâncias do crime estão sendo apuradas. A identidade da vítima não foi revelada

Procurada, a Polícia Militar afirmou que agentes da 3ª Companhia de Independente de Polícia Militar (3ª Cipm) foram acionados por volta das 18h30 para verificar um carro modelo HB20 abandonado na região da Vila Vitória, bem próximo ao SAC de Cajazeiras.

Ao chegar à vila, a guarnição descobriu o corpo do homem, já sem vida, dentro do porta-malas do veículo. Os policiais checaram a identidade e confirmaram que se tratava de um policial militar.

Colegas do policial afirmaram que o corpo da vítima foi encontrado amarrado e com marca de tiros. Ele era lotado no Batalhão de Policiamento de Eventos (Bepe), ele morava na cidade de Feira de Santana e estava desaparecido desde a tarde de terça-feira (30), quando saiu afirmando que iria para a cidade de Ipirá, no interior baiano.

Após constatar os fatos, a Polícia Militar isolou o local e acionou o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para realizar os procedimentos iniciais. O caso será investigado pela 2ª DH/Central.