Policial é morto em Teofilândia após confusão em festa

O policial militar Alberto David Duarte dos Santos, 27, foi assassinado na noite de sábado (13), no município de Teofilândia, localizado na Região Sisaleira da Bahia. Ele participava de uma festa quando se envolveu numa discussão e foi alvjado por dois tiros que atingiram o braço direito e o peito.

De acordo com informações preliminares, o policial militar lotado na 40ª CIPM/ Nordeste de Amaralina estava de folga quando aconteceu a situação. Na mesma situação, outra pessoa também foi atingida.

As duas vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Municipal Waldemar Ferreira de Araújo, mas o militar não resistiu. Alberto David iria completar três anos de admissão na PM no próximo dia 27.

O CORREIO aputou que a confusão começou por volta das 19h após um desentedimento iniciar por conta de um homem que exibiu uma arma no local onde acontecia a festa. O PM atirou para cima com o intuito de dispersar a confusão.

Um hora depois, um outro homem reuniu um grupo de pessoas para ir atrás do policial. Esse grupo foi responsável pelos disparos que tiraram sua vida. A arma do policial não foi levada pelos assassinos.

De acordo com a Polícia Militar, o sepultamento ocorreu no domingo (14), no Cemitério 1ª Ordem de São Francisco, Quinta dos Lázaros.

As circunstâncias do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Ainda não há informações sobre o suspeito de efetuar o disparo. A outra vítima da ação é um jovem de 18 anos, que não corre risco de morte.