Policial é presa após se relacionar com estuprador que ela estava supervisionando

Uma policial foi presa após ter um caso com um estuprador condenado que ela deveria estar supervisionando. Rachel Beale, 53, trabalhava na unidade de gerenciamento de infratores sexuais e violentos da polícia de Wiltshire, na Inglaterra.

O relacionamento que ela estabeleceu com o estuprador condenado lhe rendeu a acusação de má conduta em um cargo público. Na quarta-feira (30), ela foi condenada a seis meses de prisão pelo tribunal da coroa de Bristol, depois de ter sido declarada culpada do crime em janeiro. O caso entre os dois aconteceu entre fevereiro e setembro de 2020

Rachel, que é casada, foi flagrada pelo marido na cama com Marc Few, 44, condenado há seis anos de prisão por estuprar uma mulher em Devizes, Wiltshire, em 2003, de acordo com informações do "Daily Mail".

A policial teria se apaixonado pelo homem após contratá-lo para fazer alguns serviços em sua casa no campo.

Depois que o caso foi a público, Rachel se demitiu da polícia antes mesmo que pudessem expulsá-la. Ela também admitiu ter entrado em um relacionamento íntimo e emocional com Marc quando ela era sua oficial de supervisão, sabendo que havia um desequilíbrio de poder e conflito de interesses.

Ela usou seu status profissional para fazer reservas de hotéis para ficar com o amante. A policial também permitiu que Marc fumasse maconha em sua casa na vila de Kencot, Oxfordshire.

"Aqueles que abusam da confiança e da responsabilidade devem entender que é inevitável que uma sentença de prisão seja a consequência se agirem da maneira que você agiram", comentou o juiz Peter Blair.

Além da prisão, Rachel também estará proibida de trabalhar para qualquer outra força policial.