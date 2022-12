Policial é preso suspeito de descumprir medida protetiva contra a ex em Salvador

O investigador da Polícia Civil suspeito de participar do sequestro do filho na semana passada foi preso nesta terça-feira (6) em cumprimento a um mandado de prisão temporária por descumprir medida protetiva em favor da ex-companheira.

Segundo a polícia, o investigador se apresentou na sede da Corregedoria da Polícia Civil. A criança, que foi sequestrada por três pessoas da escola, em Brotas, será entregue a mãe.

A decisão judicial ainda suspendeu o direito de visita paterna ao garoto, após o episódio criminoso.

A Correpol vai prosseguir com a investigação sobre a conduta do policial no âmbito administrativo, acrescenta a Polícia Civil em nota. Se for provado que ele teve uma falta administrativa, ele pode ser suspenso e até demitido.

Já as investigações sobre o sequestro estão em andamento na Delegacia de Repressão a. Crimes contra a Criança e o Adolescente (Dercca) e podem resultar em outras punições, essas no âmbito criminal.

Investigação

Uma escola no bairro de Brotas, em Salvador, foi invadida por duas pessoas na manhã desta quarta-feira (30). Uma criança foi levada por parentes sem autorização, de acordo com a Polícia Militar. O envolvimento de uma terceira pessoa é investigado.

A PM informou que as guarnições foram recebidas pela diretora do colégio, que relatou que parentes do menor sequestraram a criança.

A suspeita é de que o pai do menino, um policial civil que é separado da mãe do garoto, tenha levado o filho sem consentimento da ex-companheira, que tem a guarda da criança.