Policial militar atira em colega durante ação na Calçada

Um policial militar foi baleado por outro PM, no fim da manhã deste domingo (12), no bairro da Calçada. De acordo com o Departamento de Comunicação Social (DCS) da Polícia Militar, uma equipe da 16ª Companhia Independente (Comércio) foi acionada para atender uma ocorrência no prédio da Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) que fica no bairro.

A denúncia, feita através do Centro Integrado de Comunicação (Cicom) era de que um homem teria pulado o muro e invadido o imóvel. Ao chegar no local, a equipe de policiais avistou o homem dentro da secretaria. Do lado de fora, os PMs deram “voz de parada” ao suspeito.

No entanto, segundo o DCS, foi quando outro policial militar – que trabalha na própria Sefaz –, avistou o momento em que o suspeito teria levado a mão à cintura. Esse PM, então, atirou em direção ao suspeito, mas acabou atingindo o policial que estava do lado de fora, no braço.

O homem que invadiu o prédio não obedeceu à ordem e fugiu, enquanto a equipe socorria o policial baleado. Ele foi levado ao Hospital Geral do Estado (HGE), onde estava sendo medicado, na tarde deste domingo. Segundo a PM, o estado de saúde dele é estável.

Os nomes dos policiais envolvidos não foram divulgados. A Corregedoria da PM deve instaurar um procedimento administrativo para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.