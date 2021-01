Policial militar da reserva é morto durante assalto em São Caetano

Um policial militar aposentado foi morto após ser roubado no bairro de São Caetano, na noite de quarta-feira (27). Segundo informações da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o assaltante saiu há três dias do Complexo Penitenciário de Mata Escura, em Salvador.

O crime aconteceu na Ladeira do Camurujipe, quando dois homens roubaram e atiraram contra o militar aposentado Flaviano do Nascimento. Logo após a ação, eles foram presos. Uma viatura que passava pelo local perseguiu os criminosos, que perderam o controle de uma motocicleta usada na fuga e colidiram com um poste.

Ainda segundo a SSP, o homem que saiu há três dias do presídio tinha passagens por roubos em abril de 2020 e novembro de 2019.

Após atendimento médico, a dupla foi apresentada na Central de Flagrantes.