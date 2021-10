Policial militar é baleado ao tentar impedir assalto a ônibus em Salvador

Um policial militar de folga foi baleado no braço ao tentar impedir um assalto em um ônibus no bairro de Praia Grande, em Salvador, nesta terça-feira (05). De acordo com informações da Polícia Militar, um dos suspeitos foi baleado e acabou morto, enquanto o segundo envolvido foi preso em flagrante.

Equipes da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram acionadas para atender à ocorrência no início da tarde na Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), na altura do bairro de Praia Grande.

O militar que reagiu ao assalto foi ferido no braço por disparo de arma de fogo efetuado por um dos suspeitos. O PM foi socorrido e passa bem.

O suspeito detido foi encaminhado inicialmente à 5ª Delegacia (Periperi), onde foi apresentado um revólver calibre .38 apreendido com o acusado durante a abordagem.