Um policial militar foi baleado durante um assalto no estacionamento de um mercado, em Lauro de Freitas. O crime aconteceu na noite de quinta-feira (22), no bairro Portão.

Uma equipe da 52ª CIPM foi acionada por um dos gerentes da loja, que informou que sobre a ocorrência do roubo. No local, a equipe soube que se tratava de um policial militar e imediatamente o assistiu até um hospital do município. O quadro do pm é considerado estável.