Policial militar é baleado em tentativa de assalto; suspeito foi morto

Um policial militar foi baleado após após uma tentativa de assalto na Rua Antônio Carvalhal, no Alto do Cabrito. O crime aconteceu na noite dessa quarta-feira (8), por volta das 19h.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais militares da 14ª CIPM e da Companhia Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT) Rondesp BTS foram até o local, e foram informados por testemunhas que o militar e outra vítima foram socorridos por populares para o Hospital do Subúrbio.

Durante a abordagem, o PM revidou e um dos suspeitos foi baleado. De acordo com a Polícia Militar, para tentar fugir também, o ferido tomou um veículo de assalto e seguiu com o motorista.

Em seguida, as equipes da Rondesp conseguiram contato com o homem que teve o veículo roubado e ele informou que havia deixado o indivíduo no bairro do Lobato. No local informado, quando realizavam rondas e buscas, os PMs foram recebidos a tiros e houve um tiroteio. O acusado foi atingido e encaminhado para o Hospital do Subúrbio, onde morreu. Com ele, segundo a PM, foi apreendido um revólver calibre 32.

A ocorrência foi registrada na Corregedoria Geral da PM, mas o caso também está sendo investigado pela 29ª Delegacia Territorial (DT/Plataforma).O motorista de transporte por aplicativo, que estava com o suspeito foi apresentado na Central de Flagrantes, onde prestou esclarecimentos.