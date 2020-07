Policial militar e esposa são encontrados mortos no Paralela Park

O policial militar Anízio Borges Ferreira Neto, soldado do Batalhão Especializado de Policiamento Turístico (BEPTur), e sua esposa, que não teve sua identidade revelada, foram encontrados mortos no condomínio Paralela Park Eixo I, no bairro do Trobogy, às 16h30 desta terça-feira (14).

Segundo informações apuradas pela reportagem, os corpos, que tinham marcas de tiros, estavam lá há dias e já se encontravam em estado de decomposição.

Quando a equipe da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Sete de Abril) chegou ao local, os corpos estavam na cama. A arma usada no crime foi encontrada próxima ao casal.

A polícia foi até o local após a denúncia de uma vizinha que ouviu o cachorro, que estava no apartamento onde os corpos foram encontrados, latir por muito tempo.

Existe a suspeita de que a causa da morte seja um assassinato seguido de suicídio.

Não se sabe ainda qual dos dois teria assassinado o cônjuge e tirado a própria vida logo em seguida. A perícia e a remoção dos corpos está sendo feita pelo Departamento de Polícia Técnica (DPT).