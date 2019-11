Policial militar é morto a tiros em restaurante de Camaçari

Um cabo da Polícia Militar foi morto a tiros no início da tarde desta segunda-feira (4) em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O crime aconteceu em um restaurante localizado no bairro Gleba C.

De acordo com a Polícia Militar, Renato Santana Medeiros, 46 anos, estava de folga quando decidiu ir ao estabelecimento. No local, ele foi abordado por dois criminosos armados, que dispararam tiros contra ele.

Renato chegou a ser socorrido por policiais militares e levado para o Hospital Geral de Camaçari, mas não resistiu e morreu no local.

Segundo informações da Polícia Civil, que investiga o caso, as equipes ainda estão no local para esclarecer as circunstâncias e motivação do crime, além dos autores, que ainda não foram identificados. Até o momento, ninguém foi preso.

Cabo Medeiros, como era conhecido na corporação, era lotado no 12º Batalhão e integrava há 20 anos o quadro funcional da PM.