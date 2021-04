Policial Militar é morto com tiro na cabeça no Resgate

Um policial militar foi morto na manhã desta segunda-feira (19) enquanto trabalhava. Leandro Cursino da Silva, 35 anos, estava dentro da viatura quando foi atingido por um tiro na cabeça. O crime aconteceu na Rua Silveira Martins, no Resgate, em Salvador.

O criminoso atirou em direção à viatura após a guarnição se aproximar de dois homens para para realizar abordagens de dois suspeitos a bordo de uma motocicleta. Na troca de tiros, o homem que matou Leandro acabou ferido.

Tanto o soldado quanto o atirador foram encaminhados ao Hospital Geral Roberto Santos, no entanto, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) o agente acabou não resistindo aos ferimentos. De acordo com a Polícia Civil, o criminoso também não resistiu e morreu na unidade de saúde. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa já expediu as guias para perícia e remoção.

Em nota, a Polícia Militar lamentou a morte do integrante da corporação. Confira na íntegra abaixo.

"É com muito pesar que a Polícia Militar informa o falecimento do soldado PM Leandro Cursino da Silva, lotado na 23ª CIPM/Tancredo Neves.

O militar foi atingido por disparo de arma de fogo, após realizar uma abordagem a um suspeito de roubar uma motocicleta no Resgate, Cabula. Ele foi socorrido para o Hospital Geral Roberto Santos, mas infelizmente não resistiu ao ferimento.

O policial fazia parte da corporação há 5 anos. As informações sobre o velório e sepultamento estão sendo definidos pela família.

O Departamento de Promoção Social (DPS) da PM está prestando todo o suporte e apoio à família do policial militar."