Policial militar é preso em Salvador por extorsão mediante sequestro

Um policial militar foi preso em Salvador, pela prática de extorsão mediante sequestro, na manhã desta sexta-feira (20). Com ele foram encontrados armas, porções de maconha e cocaína, munições e celulares. A ação faz parte da Operação Antissequestro, deflagrada pela Coordenação de Repressão a Extorsão Mediante Sequestro do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco). O carro utilizado para cometer os crimes também foi apreendido.

Os mandados de prisão e de busca e apreensão foram cumpridos nos bairros de Paripe, Fazenda Grande do Retiro e Vista Alegre, em Salvador. "É um alvo importante retirado de circulação. Seguimos no encalço para prender o outro homem envolvido na prática criminosa", disse o diretor do Draco, delegado José Bezerra.

Na casa do segundo alvo, que não foi localizado, também foram encontradas armas, munições e até uma granada. Já o policial tinha uma arma não registrada e foi preso também em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Participaram também da operação equipes da Corregedoria da Polícia Militar.