Policial reformado é morto quando tentava atacar PM com golpes de facão

Um policial militar reformado, armado com um facão, morreu após ser baleado por agentes da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) que tentavam contê-lo, segundo informações do G1 confirmadas pelo CORREIO com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). O fato aconteceu no bairro de Fazenda Grande III, na noite de quarta-feira (21), e um policial militar foi ferido, mas, de acordo com a SSP-BA, o ferimento não foi grave.



De acordo com informações da PM, divulgadas pelo G1, agentes da companhia foram informados por duas mulheres que um homem estava exaltado, armado com um facão e quebrando objetos de uma casa no bairro, por volta das 23h30. Já no local, os policiais tentaram conter o homem com a presença da família dele.



Muito agressivo, o policial reformado tentou atingir a cabeça de um dos policiais militares, informou o G1. O PM caiu, bateu a cabeça e foi atingido por um dos golpes de facão no braço.



Com isso, foi preciso realizar o disparo de arma de fogo na tentativa de parar o homem, explicou a PM ao G1. O policial reformado não resistiu aos ferimentos. Ainda de acordo com o portal, a morte foi confirmada pela equipe do Samu e o corpo encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT). O caso foi registrado na Corregedoria da Polícia Militar.